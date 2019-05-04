Anne-uzman buluşma platformu MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri bir araya getirdi. 'Gelecek anneden başlar' sloganıyla üç yıldır düzenlenen etkinliğin, bu yılki konuşmacıları arasında oyuncu Doğa Rutkay, sanatçı Esra Akkaya ve gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu yer aldığı belirtildi.

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal yaptığı konuşmada, "Kendi annemden yola çıkarak bazı konularda çok tutarlı bir anne olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı köşelerin olması ve bu köşelerin içindeki özgürlük alanlarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. 40 yaşındayım ve ikizlerimi bakıcı olmadan kendim büyütüyorum. Tabletten internetten uzak kuklalarla doğanın içerisinde büyütüyorum çocuklarımı. Ben küçükken çok mutlu bir çocuktum, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirmek istiyorum ki gelecekte de mutlu ve iyi insanlar olabilsinler" dedi.

Sanatçı Esra Akkaya, "Annelik çok çekici bir alt kimlik. Sadece annelik kimliği ön plana çıktığında çocuk için tek yönlü bir rol model olacaksınız. Çocuklarımız bizlerin tüm kimliklerini görmeli ki onlara doğru bir rol model olalım” dedi.

Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu ise, "Hayatınızda bir rol model olmalı ki onu örnek olarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Ben de oğlum Ömer’i anneannemden öğrendiğim masallarla büyüttüm. Hep çocuğuma örnekler vererek hayatımı anlattım. Siz kimseniz çocuğunuza da o şekilde bir rol model olun. Çocuğunuzdan her geleni kabul edin, göreceksiniz ki aslında siz ona çok şey katmış olacaksınız” dedi.

'İlham Veren Anneler', 'Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum', '21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek' ve 'Hayal Kuran Anneler' oturumlarıyla devam eden etkinlik, ebeveynliğin eğitimdeki önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.