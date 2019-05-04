Anne-uzman buluşma platformu MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri bir araya getirdi. 'Gelecek anneden başlar' sloganıyla üç yıldır düzenlenen etkinliğin, bu yılki konuşmacıları arasında oyuncu Doğa Rutkay, sanatçı Esra Akkaya ve gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu yer aldığı belirtildi.
Oyuncu Doğa Rutkay Kamal yaptığı konuşmada, "Kendi annemden yola çıkarak bazı konularda çok tutarlı bir anne olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı köşelerin olması ve bu köşelerin içindeki özgürlük alanlarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. 40 yaşındayım ve ikizlerimi bakıcı olmadan kendim büyütüyorum. Tabletten internetten uzak kuklalarla doğanın içerisinde büyütüyorum çocuklarımı. Ben küçükken çok mutlu bir çocuktum, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirmek istiyorum ki gelecekte de mutlu ve iyi insanlar olabilsinler" dedi.
Sanatçı Esra Akkaya, "Annelik çok çekici bir alt kimlik. Sadece annelik kimliği ön plana çıktığında çocuk için tek yönlü bir rol model olacaksınız. Çocuklarımız bizlerin tüm kimliklerini görmeli ki onlara doğru bir rol model olalım” dedi.
Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu ise, "Hayatınızda bir rol model olmalı ki onu örnek olarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Ben de oğlum Ömer’i anneannemden öğrendiğim masallarla büyüttüm. Hep çocuğuma örnekler vererek hayatımı anlattım. Siz kimseniz çocuğunuza da o şekilde bir rol model olun. Çocuğunuzdan her geleni kabul edin, göreceksiniz ki aslında siz ona çok şey katmış olacaksınız” dedi.
'İlham Veren Anneler', 'Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum', '21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek' ve 'Hayal Kuran Anneler' oturumlarıyla devam eden etkinlik, ebeveynliğin eğitimdeki önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.