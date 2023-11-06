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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Mondihome Kayserispor: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Mondihome Kayserispor: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:25
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        Kayserispor 1 attı 3 aldı!
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        4. dakikada Kayseripor'da Ali Karimi'nin attığı gol VAR incelemesi sonucu oyuncunun eliyle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

        21. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin kale alanına gönderdiği ortada iki Kayserisporlu oyuncu topa dokunamadı.

        32. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fatih Aksoy'un şutunda topu kaleci Bilal Bayazıt çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu Attahmah kornere göndererek uzaklaştırdı.

        45+3. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Oğuz Aydın, kendi yarı alanın ortalarından gönderdiği uzun pasta, savunmamanın arkasına koşu yapan Eduardo yarı alanı geçerek kaleciyle karış karşıya kaldı, şutunda kaleci Bilal Beyazıt son anda topu kurtarmayı başardı.

        Maçın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

        64. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Morte'nin kafa şutunda yerden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü. Altıpas içerisinde topu iyi takip eden Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

        74. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu kazanan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şuttan meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak auta çıktı.

        89. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda top azla farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

        Karşılaşma Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: RGH EnerTürk Enerji

        Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Akıncı

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi (Dk. 90+2 Ramazan Civelek), Kartal Kayra Yılmaz, Mane (Dk. 60 Kemen), Cardoso (Dk. 85 Uzodima), Morte (Dk. 90+2 Arif Kocaman), Thiam

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 83 Yunus Bahadır), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 76 Fer), Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 63 Lezama), Janvier, Eduardo (Dk. 83 Sisto)

        Gol: Dk. 64 Kemen (Mondihome Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 58 Yusuf Özdemir, Dk. 62 Aliti, Dk. 84 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Thiam (Mondihome Kayserispor)

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