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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Montella ayağının tozuyla mesaiye başladı - Kasımpaşa Haberleri

        Montella ayağının tozuyla mesaiye başladı

        A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa - Adana Demirspor müsabakasını tribünden takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:32
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        Montella ayağının tozuyla mesaiye başladı
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        A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ayağının tozuyla görevine başladı. İtalyan çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'nın Adana Demirspor'u 2-1 yendiği maçı tribünden takip etti.

        Vincenzo Montella, mücadeleyi her iki takımın yöneticileriyle birlikte protokol tribününden izledi.

        YARIN İMZA ATACAK

        TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

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        Vincenzo Montella Kimdir?

        Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Empoli'de başlayan Montella, Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham kulüplerinde oynadı. Sembol futbolcuları arasında yer aldığı Roma'da İtalya Lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. İtalya Milli Takımı formasını da 20 kez giyen Vincenzo Montella, İtalya'nın finale yükseldiği 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

        İlk teknik direktörlük deneyimini 2011 yılında Roma'da yaşayan Montella, daha sonra Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştırdı. Fiorentina ile birlikte 3 sezon üst üste Serie A'da ilk 4'e girmeyi başaran İtalyan teknik adam, 2014-15 sezonunda takımına UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı. Sevilla'da görev yaptığı dönemde takımı Kral Kupası finaline taşıdı ve kulübün tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamasını sağladı.

        2019 yılında yeniden Fiorentina'da görev alan Vincenzo Montella, 31 Ağustos 2021 tarihinde, Süper Lig kulüplerimizden Adana Demirspor'un teknik direktörü oldu. Adana Demirspor, İtalyan teknik adam yönetiminde 2022-23 sezonunu Süper Lig'i dördüncü tamamladı ve kulüp tarihinin en üst lig sıralamasına ulaştı. Adana Demirspor, böylelikle bu sezon kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

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