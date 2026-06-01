Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'dan kadro açıklaması: Benim için çok zor bir gündü!

        Montella'dan kadro açıklaması: Benim için çok zor bir gündü!

        Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçı öncesinde Dünya Kupası için son kadroyu belirlerken duygusal ve zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 20:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Benim için çok zor bir gündü!"

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmanın hazırlık maçı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Montella, şu ifadeleri kullandı:

        "Aslında çok önemli bir maç. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, o yüzden bizde hazırlık maçı diye bir kavram yok.

        Burada, kulübünde daha az süre alan futbolcularımızı da değerlendirmek istiyoruz.

        Aynı zamanda ufak tefek sakatlık geçiren oyuncularımızı da korumak istiyoruz. Bütün futbolcularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bugün de farklı bir 11 görebilirsiniz."

        REKLAM

        Dünya Kupası kadrosuna ilişkin de konuşan İtalyan teknik adam, son listenin maç bitmeden açıklanacağını belirtti.

        Montella, kadro seçim sürecinin kendisi açısından oldukça zor geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

        "Maç bitmeden Dünya Kupası kadrosu verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için çok zor bir gündü. Üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararlarımı verirken duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor oluyor. Futbolcuyken benim de başıma gelmişti.

        Tabii ki de vereceğimiz karar, Milli Takımımızın en iyisi için. Biliyorsunuz ki saygılı olmamız gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyoneller, bu bilince sahipler. Bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden de üzücü ve yorucu bir gündü."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadını darbeden erkeği, başka bir kadın iterek uzaklaştırdı

        Bursa'da tartıştığı kadını darbeden kimliği belirsiz erkek, başka bir kadının araya girip kendisini iterek uzaklaştırdı. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."