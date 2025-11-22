Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Moody's'ten İngiltere ve İtalya kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Moody's'ten İngiltere ve İtalya kararı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti. Kurum İtalya'nın kredi notunu ise yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:52 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:52
        Moody's'ten İngiltere ve İtalya kararı
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "Aa3", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

        Moody's, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

        Açıklamada, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiği bildirildi.

        Ülkenin not görünümünün ise "durağan" olarak tutulduğu belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin, İngiltere'nin zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi ile güçlü kurumsal yapısı başta olmak üzere önemli kredi güçlerini yansıttığı ifade edildi.

        Açıklamada, hükümetin gelecek yıllarda büyük bütçe açığını azaltma ve kamu borcu oranını istikrara kavuşturma yönündeki taahhüdünün de not kararını destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

        Ayrıca açıklamada, "durağan" görünümün, ülke notunun temel belirleyicileri olan ekonomik ve mali görünüme yönelik risklerin genel olarak dengeli olmasını yansıttığı kaydedildi.

        İTALYA'NIN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

        Öte yandan Moody's, İtalya'nın uzun vadeli kredi notunu ise "Baa3"den "Baa2" seviyesine yükseltirken, not görünümünü "pozitif"den "durağan"a çevirdi.

        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, not artırımının, uygulanan ekonomik ve mali reformlar ile yatırımların etkinliğini artıran tutarlı bir siyasi ve politika istikrarı geçmişini yansıttığı ifade edildi.

        Açıklamada, İtalya'nın yüksek kamu borcu yükünün 2027'den itibaren kademeli olarak azalmasının beklendiği kaydedildi.

