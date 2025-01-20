Mopaş Marketçilik halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Mopaş Marketçilik halka arz kapsamında toplamda 57 milyon 330 bin lotdağıtmayı planlıyor. Şirketin halka açıklık oranının yüzde 21 olması bekleniyor. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verir?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Mopaş Marketçilik hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte MOPAS talep toplama tarihleri...