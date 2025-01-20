Mopaş Marketçilik halka arz talep toplama tarihleri! Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Mopaş Marketçilik talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayısı ve katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırılıyor. Halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtımı yapacak. Peki, Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Mopaş Marketçilik halka arz sürecine ilişkin detaylar.
Mopaş Marketçilik halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Mopaş Marketçilik halka arz kapsamında toplamda 57 milyon 330 bin lotdağıtmayı planlıyor. Şirketin halka açıklık oranının yüzde 21 olması bekleniyor. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verir?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Mopaş Marketçilik hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte MOPAS talep toplama tarihleri...
MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Mopaş Marketçilik Gıda talep toplama tarihleri de belli oldu.
Mopaş Marketcilik Gıda halka arz sürecinde 21-21-23 Ocak 2025 tarihlerinde üç gün boyunca talep toplayacak.
MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.
MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE KODU NE?
Şirketin payları, halka arz sonrası Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “MOPAS” koduyla işlem görecek.
Şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL olması bekleniyor.
Halka arz sonrası şirketin sermayesi 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye çıkacak ve böylelikle halka açıklık oranı %21 olacak.
MOPAŞ MARKETÇİLİK KAÇ LOT VERİR?
Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Firmanın katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL).
- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL).
MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Mopaş Marketçilik halka arz işlemleri, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek.