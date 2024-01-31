Mor lahananın sağlığa faydaları - mor lahana neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler? Kırmızı lahana olarak da bilinen mor lahana, adını güzel görünmesini sağlayan canlı mor tonundan almaktadır. Brassica ailesinden gelir ve en yaygın olarak Avrupa, Amerika, Çin ve Afrika'da bulunur. Yeşil lahanaya göre tadı farklı olmakla birlikte daha faydalıdır. Mor lahananın sağlığa faydaları - Mor lahana neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler? İşte, detaylar.

Mor lahana son derece besleyicidir ve cilde, sağlığa ve çeşitli hastalıklara olan olağanüstü faydalarıyla bilinmektedir. A Vitamini, K Vitamini ve B6 Vitamini açısından zengindir. Bu vitaminler kemik, cilt ve organ sağlığınızı korumak için gereklidir. Mor lahana faydaları ve zararları nelerdir? Mor lahana karaciğere faydaları nelerdir? Mor lahana hamilelikte tüketilir mi? Mor lahana neye iyi gelir? Mor lahana cilde faydaları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Mor Lahana Faydaları

Anti-İnflamatuar Ajan: Mor lahana iyi bir antiinflamatuar ajan olan sülforafan içerir. İltihabın azalması hem lahananın yenilmesiyle hem de cilde uygulanmasıyla gerçekleşebilir. Artrit hastalarının dizlerinin etrafına lahana yaprakları sarmak ağrıların azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca lahana doğum sonrası erken dönemde meme iltihabını ve artan süt üretiminin neden olduğu ağrıyı da azaltabilir.

Kalbe iyi gelir: Mor lahanada bulunan antosiyaninler, bir dizi kalp hastalığını ve hatta Alzheimer'ı önleme potansiyeline sahiptir . Buna ek olarak, C Vitamini kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabilir.

Artan kolajen üretimi, kalp duvarlarını güçlendirerek ateroskleroz riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kemikleri güçlendirir: Mor lahana kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olacak birkaç sebzeden biridir. Kemiklerimizin D Vitamini ve Kalsiyumun yanı sıra K Vitamini, çinko ve magnezyuma da ihtiyacı vardır. Sofralarınıza ekleyeceğiniz mor lahanayla birlikte ihtiyaç duyduğunuz vitaminleri alabilirsiniz.

Bağırsak sağlığını iyileştirir: Lifler bağırsaklarınız için gereklidir, böylece sindirim kolaylaşır ve bağırsak hareketleriniz düzenli bir şekilde sağlanır. Ayrıca lifler ishal ve kabızlığın tedavisine de yardımcı olabilir. İçeriğindeki yüksek lif miktarıyla birlikte sindirim sağlığı konusunda mor lahana iyi bir destekçidir.

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Kanser karşıtı: Mor lahana kolon, meme ve mesane kanseri gibi bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırmalar turpgillerden oluşan sebzelerin meme kanseri riskini azaltabildiğini ve içlerinde bulunan sülforafanın kanserin vücutta yayılmasını durdurabildiğini göstermiştir.

Hamilelikte faydalıdır: Mor lahananın içinde yer alan vitamin ve mineraller, daha fazla kırmızı kan hücresi üretilmesine yardımcı olabilir. Ek olarak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ihtiyaç duyulan A vitamini de içermektedir. A vitamini görmeden cilt sağlığına kadar pek çok faydayı beraberinde getirmektedir.

Kan basıncını ve kolesterol düzeyini düşürür: Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar mor lahanayı tercih edebilirler. Mor lahana, kan basıncını düşürmeye ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Migreni önler: Aşırı baş ağrılarınızı ve migreninizi azaltmanın doğal bir yolu mor lahana tüketmektir. Bunu kan damarlarınızdaki iltihabı azaltarak ve K Vitamini eksikliğini gidererek yapar. Migren hastalarında K vitamininin daha düşük olduğu görülmektedir

Kilo kaybına yardımcı olur: Mor lahana; yüksek su içeriğine, antioksidanlara, çeşitli vitaminlere ve liflere sahiptir. Ayrıca oldukça düşük kalorilidir. Bu sebeple kilo verme yolculuğunuzda mor lahanayı güvenle tüketebilirsiniz.

Cilt sağlığını iyileştirir: İyi bir antioksidan kaynağı olan mor lahana, cildinizi kırışıklıklardan ve donukluktan arındırır, serbest radikallere karşı savaşır. Ayrıca C Vitamini cilt tonunuzu aydınlatır ve hiperpigmentasyonun azaltılmasına yardımcı olur.

Mor Lahana Zararları

Gaza neden olabilecek yiyeceklerden biri olduğu için özellikle gebe ve emziren kadınların çok miktarda tüketmemesi gerekir.

Emziren annelerin bebeklerinde kolik görülmesine sebebiyet verebilir.

Tiroit hastaları mor lahanayı tükettiğinde bu durum kötüleşebilir.

Diyabetik hastalarda mor lahana kan şekeri seviyesini etkiler; bu sebeple tüketim konusunda aşırıya kaçılmamalıdır.

Lahanada rafinoz oranı yüksek olduğundan dolayı irritabl bağırsak sendromuna sahip olan kişiler, lahananın fazla tüketiminden kaçınmalıdır. Ayrıca fazla tüketimi ishali tetikleyebilir.

Kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime geçebilir: Bu sebze, bu tür ilaçların etkinliğini azaltmaya sebep olabilecek K vitamini içerir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız lahana tüketmeden önce doktorunuza danışmanız daha doğru olacaktır.

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Mor Lahana Karaciğere Faydaları

Mor lahananın karaciğere faydalı olup olmadığı merak edilen soruların başında gelmektedir. Mor lahananın içeriğindeki antioksidan karaciğer sağlığına da iyi gelmektedir.

Mor Lahana Hamilelikte Tüketilir Mi?

Hamilelikte mor lahana tüketimi sağlık uzmanları tarafından da şiddetle tavsiye edilmektedir. Ancak lahanayı çiğ olarak tüketmekten kaçınmalısınız; bunun sebebi içerisinde gıda zehirlenmesine yol açabilecek bakterilerin bulunmasıdır. Gıda kaynaklı hastalıklar sizi ve bebeğinizi hasta edebilir. Ayrıca hamilelik sürecinde fazla tüketimi gaz problemine sebebiyet verebilir. Mor lahanayı kararında tüketmek anne adayları için fayda sağlayacaktır.

Mor Lahana Neye İyi Gelir?

Mor lahananın insan vücudunda saymakla bitmeyen faydaları vardır. Göz ve kalp sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. Kanserli hücrelerin oluşmasını önler. Şeker hastalığının etkilerini hafifletir. Kas ve kemik gelişimini destekler. Üst solunum yolunu rahatlatır.

Mor Lahana Cilde Faydaları

Mor lahananın sayısız faydalarından biri de cilt sağlığı üzerinedir. Mor lahana içerisinde yüksek oranda C vitamini bulundurur; aynı zamanda antioksidan deposudur. Bu iki bileşen de cilt sağlığı konusunda önemli bir yere sahiptir. Cilt tonunu eşitler; hücrelerin yenilenmesini sağlar. Sivilce ve akneleri azalmasında etkilidir. Sivilceler özellikle geçiş dönemlerinde bizi rahatsız etmektedir. Sivilce görünümünden kurtulmak için mor lahana kullanılabilir. Düzenli kullanımında cilt üzerindeki faydasını hissedeceksiniz.

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