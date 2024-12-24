Morena Taraku, 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu

SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı ekranlara gelecek 82'nci bölümünde nefes kesen anlar yaşanacak.

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde, Kosovalı şarkıcı Morena Taraku da rol aldı.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten şarkıcı; "Benim üç yerde evim var; Kosova, Türkiye ve Dubai. Birçok ülkeyi de gezme fırsatım oldu ama içlerinde en güzeli kesinlikle Türkiye" demişti.