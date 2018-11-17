Tüm dünyada 'kara cuma' olarak adlandırılan perakendede indirim günleri, Türkiye'de kendisine yer bulmuş durumda. Bunlardan e-ticaret markası Morhipo.com’da, 19-26 Kasım tarihleri arasındaki Black Sale haftasında müşterilerine çeşitli indirimler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, kadın-erkek giyim kategorisinden elektronik, kozmetik ve ev ürünlerine kadar tüm sitede yüzde 90’a varan indirimlerin geçerli olacağı belirtildi.

Morhipo.com’un mobil uygulamasını kullananların da, Black Sale haftasına özel düzenlenen “Bas Kazan” yarışmasıyla çeşitli hediye ve farklı tutarlardaki indirim çeklerini kazanma şansına sahip olacağı bildirildi. Yarışmaya katılmak için ise Morhipo.com’un mobil uygulamasına girerek “hesabım” bölümünün altında yer alan “Bas Kazan” yazısına tıklamanın yeterli olduğu kaydedildi.

Boyner Holding tarafından kurulan e-ticaret markası Morhipo, bir giyim mağazası olmasının dışında ev eşyaları ve kozmetik ürünleri de satıyor.

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