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        Moskova'da aynı gökdelene iki günde ikinci saldırı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da Pazar günü İHA saldırısına uğrayan bir gökdelene dün gece tekrar İHA isabet etti.

        Giriş: 01.08.2023 - 12:39
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        Moskova'da aynı gökdelene iki günde ikinci saldırı
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        Rusya'nın başkenti Moskova'da Pazar günü İHA saldırısına uğrayan bir gökdelene dün gece tekrar İHA isabet etti.

        Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece birkaç İHA'nın düşürüldüğün ve bunlardan birinin Moskva City bölgesinde yer alan gökdelene çarptığını açıkladı.

        Binanın dış cephesi zarar görse de yaralanan olmadı.

        Rusya Savunma Bakanlığı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

        Ukrayna ise bu tip saldırıları nadiren üstleniyor.

        Fakat Pazar günkü saldırının ardından bir video mesaj yayımlayan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy savaşın Rusya topraklarına taşınmakta olduğunu söyledi.

        Zelenskiy bunun "kaçınılmaz, doğal ve adil" olduğunu da ekledi.

        Ukrayna sınırına 500 km. uzaklıkta bulunan Moskova, geçen haftaya kadar nadiren hedef alınıyordu.

        Bunlardan en dikkat çekeni, Mayıs ayında Kremlin'in çatısına zarar veren iki İHA saldırısıydı. Rusya, Ukrayna'nın bu saldırıyı Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almak için düzenlediğini öne sürmüş, Ukrayna ise saldırıyı üstlenmemişti.

        Rusya lideri Putin Pazar günküaçıklamasında, Ukrayna’da barış görüşmesi fikrini reddetmediklerini söyledi.

        St. Petersburg kentinde Afrika ülkelerinden liderleri ağırlayan Putin, Afrika ve Çin’in barışa aracılık edebileceğini de ekledi.

        Öte yandan Putin, Ukrayna ordusu taarruz halindeyken ateşkes sağlamanın zor olacağını savundu.

        Ukrayna ve Rusya bugüne kadar barış masasına oturmak için çeşitli şartlar ortaya koymuştu.

        Kiev işgal altındaki topraklarından vazgeçmeyeceğini söylerken Rusya ise “yeni gerçekliğin kabul edilmesi gerektiğini” söylemişti.

        Geçen yıl komşusunu işgal eden Rusya, Ukrayna’nın doğusu ve güneyinde büyük toprakları kontrolünde tutuyor.

        Cumartesi gecesi bir basın toplantısı düzenleyen Putin, Ukrayna’daki çatışmaları daha yoğunlaştırmak gibi bir planları olmadığını belirtti.

        Savaşı eleştiren kişilerin tutuklanmasını savunan Putin, bu kişilerin Rusya’ya içerden zarar verdiğini söyledi.

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