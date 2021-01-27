Mostafa Mohamed'den transfer isyanı!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mostafa Mohamed, kulübü Zamalek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Mısırlı oyuncu, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Bazı insanların neden isteklerime karşı durduklarını anlayamıyorum. Özellikle de Zamalek benden ne istediyse yaptıktan sonra..." açıklamasını yaptı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Mısır’ın Galatasaray, Mostafa Mohamed için son teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Mısırlı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, toplamda 5 milyon 750 bin Euro’luk teklif yaptı.

İlk etapta 1 milyon Euro’ya 23 yaşındaki santraforu kiralamak isteyen Galatasaray, sezon sonunda da 4 milyon 750 bin Euro bedelle oyuncuyu satın almak için Mısır kulübüne son teklifini iletti. Mohamed’le daha önce prensipte anlaşan yönetimin, Mısır kulübünden olumlu haber beklediği ifade edildi. Fransızlarla anlaşamayan Zamalek’in bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.