Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP'nin Japonya ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu - Motor Sporları Haberleri

        MotoGP'nin Japonya ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Japonya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        MotoGP sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezonun 14. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte yapıldı.

        Yarışı ilk sırada bitiren Martin, 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.390 saniye sonra geçen Brad Binder (Red Bull KTM) ikinci, liderin 5.279 saniye gerisindeki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) üçüncü sırayı aldı.

        Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Jorge Martin ile Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

        Yarın TSİ 09.00'da başlayacak 24 turluk Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        REKLAM

        1. Francesco Bagnaia (İtalya): 299 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 291

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 252

        4. Brad Binder (Güney Afrika): 201

        5. Johann Zarco (Fransa): 162

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro