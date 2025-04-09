Motorin fiyatına indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı

Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Perşembe gününden itibaren de benzin grubunda zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 46.78 TL

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.72 TL

Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 48.21 TL

Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 48.14 TL

Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 48.68 TL

Motorin litre fiyatı: 46.38 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 48.49 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.