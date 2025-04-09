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        Haberler Ekonomi Enerji Motorin fiyatına indirim geldi - Enerji Haberleri

        Motorin fiyatına indirim geldi

        Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirim geldi. İndirim tabelaya bu gece itibariyle yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 08:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 08:36
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        Motorin fiyatına indirim geldi
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        Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı

        Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Perşembe gününden itibaren de benzin grubunda zam gelmesi bekleniyor.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 46.78 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 47.72 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 48.21 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

        Trabzon

        Benzin litre fiyatı: 48.14 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 48.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.38 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 48.49 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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