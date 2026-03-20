        MOTORİNE ZAM GELDİ! Litresi 70 lirayı geçti… İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin litre fiyatı ne kadar oldu? 20 Mart 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Motorine 5 lirayı aşan zam geldi! Litresi 70 lirayı geçti… İşte 20 Mart 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 20 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Zam sonrası tüm illerde motorinin litre fiyatı 70 TL'yi aştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 20 Mart 2026 LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 10:59 Güncelleme:
        1

        Döviz kurundaki hareketlilik ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt ürünlerinden motorine zam geldi. 5 lirayı aşan zam sonrası motorinin litre fiyatı tüm illerde 70 lirayı geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mart 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        2

        MOTORİNE ZAM GELDİ

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Körfez ülkelerini ateş çemberine aldı. Petrol fiyatları, İran'ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle sıçrama gerçekleştirdi.

        Brent petrol dün 120 dolara yaklaştı. Bugün ise 103 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

        Motorinin litre fiyatına 5 lira 19 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar, 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla tabelaya yansıdı.

        3

        TÜM İLLERDE LİTRESİ 70 LİRAYI AŞTI

        Zam sonrası bütün illerde motorinin litre fiyatı 70 lirayı aştı.

        İstanbul'da motorinin litresi 71,10 lira, Ankara'da 72,22 lira, İzmir'de 72,50 lira, Adana'da 73,06 lira Doğu illerinde ise 73,90 liraya yükseldi.

        4

        BENZİN VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        5

        20 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.10 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        6

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 61.86 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.96 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        7

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 62.97 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.22 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        8

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.50 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
