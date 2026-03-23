Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine ve benzine zam mı geldi? 24 Mart 2026 Salı benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

        Motorine ve benzine zam mı geldi? 24 Mart Salı güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak hatırlanacağı gibi; geçtiğimiz günlerde normal şartlarda motorine uygulanması gereken 5 lira 76 kuruşluk zam, Eşel Mobil Sistemi kapsamında pompa fiyatına 5.18 TL zam olarak yansımıştı. Motorin ve benzin litre fiyatına bir zam daha geldi. Peki, "Motorine ve benzine zam mı geldi? İşte 24 Mart Salı güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 18:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        Akaryakıt fiyatlarıda yaşanan indirim ve zam gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gelen son zamlar sonrasında litre fiyatı 70 TL aşan motorine bir zam daha geldi. Yaşanan gelişme, "Motorine zam mı geldi, benzin ve LPG'ye zam gelecek mi? 24 Mart Salı benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        MOTORİNE VE BENZİNE ZAM GELDİ!

        Sektör kaynaklarına göre 24 Mart Salı gününden itibaren motorin fiyatına 6,58 TL’lik zam geldi

        Benzine ise 93 kuruş zam geldi.

        LPG'YE ZAM GELECEK Mİ?

        LPG'de zam yada indirim beklenmiyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.01 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 77.68 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 30.49 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı:62.87 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 77.54 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.89 TL

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.99 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 78.82 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir’de benzin litre fiyatı: 64.26 TL

        İzmir’de motorin litre fiyatı:79.09 TL

        İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklama talebi
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklama talebi
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Yangından cinayet çıktı!
        Yangından cinayet çıktı!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"