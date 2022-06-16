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Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı: 16 Haziran benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt zammı haberleri araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol varil fiyatındaki artış son dakika motorine zam haberini de beraberinde getirdi. 15 Haziran günü itibariyle benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Dünkü indirim haberinin ardından bu gece yarısı itibariyle motorine bir zam haberi daha geldi. Gelen son akaryakıt zammının ardından motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı. İşte, 16 Haziran benzin, LPG ve motorin fiyatı…

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    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    Motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 10 Haziran’da 2 lira 18 kuruş zamlanan benzin fiyatlarına 15 Haziran günü itibariyle 97 kuruş indirim yapılmıştı. 7 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 1 lira 92 kuruşluk motorin zammının ardından bir üzücü haber daha geldi. Brent petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış nedeniyle motorin fiyatlarından son dakika zam haberi geldi. Son motorin zammının ardından motorinin litre fiyatı 30 liraya dayandı. İşte, Akaryakıt zammının ardından 16 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir zamlı benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı….
  • 02
    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    30 TL’YE DAYANDI! MOTORİNE YENİ ZAM

    Gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına zam yapıldı. En son 7 Haziran itibariyle 1 lira 92 kuruş zamlanan motorin fiyatına 16 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 lira 27 kuruş zam uygulandı.
  • 03
    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    ZAMLI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorinin litre fiyatı son zamla birlikte İstanbul'da 29,19 TL’ye, Ankara’da 29,30 TL’ye, İzmir’de 29,31 TL’ye yükseldi.
  • 04
    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.
  • 05
    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 HAZİRAN 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.52 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.21 TL
  • 06
    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.51 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 29.19 TL 
  • 07
    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 27.63 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 29.3 TL
  • 08
    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 27.62 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 29.31 TL
  • 09
    MOTORİNE ZAM! Motorin fiyatı 30 TL’ye dayandı! Benzin fiyatları, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran 2022 zamlı motorin fiyatları

    16 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LPG FİYATLARI

    26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı. Son LPG zammı 11 Haziran geçesi itibariyle yapıldı. 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

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