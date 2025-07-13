Motoryat alevlere teslim!

İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.

AA'da yer alan habere göre Dalyan Balıkçı Barınağı'nda bağlı bulunan Nebahat Özdemir İlgüy'e ait "Sea Nymph" isimli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ile Çeşme Kolluk Destek Tim Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Motoryatta bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan 4 kişinin çevredeki botlar yardımıyla tahliye edildiği öğrenildi. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motoryat, bölge sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince açığa çekildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, motoryat battı. İlk belirlemelere göre yangının makine dairesinden çıktığı öğrenildi.