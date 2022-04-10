Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Motosikletler ve motorcularımız için daha güvenli bir ulaşım tesis ediyoruz! Motosiklet Koruyucu Otokorkuluk Sistemlerini yollarımıza uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu sistemin bugün Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Mevkii'nde hayata geçeceğini duyurdu.

'KATİL BARİYER İSTEMİYORUZ' ETKİNLİĞİNE KATILDI

Türkiye Motosiklet Platformu'nca düzenlenen "Katil Bariyer İstemiyoruz" etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda platform üyesi katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen hafta motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, motorcu dostlarına ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Bu tür kazaların bir daha olmamasını temenni eden Karaismailoğlu, "Bu kazaların olmaması için de çalışmamız gerekiyor. Bu bize ders olsun. İnşallah böyle bir kazayla bir daha karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Trafiğin bilinç ve dikkat istediğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu bilinci ve dikkati sağlamak için her türlü eğitime, platforma ve etkinliklere destek vereceklerini bildirdi.

Karaismailoğlu , motorcu ve motorcu dostu kardeşlerin görüşlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trafikte teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik, ayrıcalık sağlamaz. 2 teker üstünde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor. Özellikle büyük araçların, kör noktalarına yönelik olan aynalarını artırmaları gerekiyor. Trafikte bütün sürücülere ve bütün taşıtlara saygılı olmaları gerekiyor.

Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda, motorcu dostu bariyerler uygulamasını tamamlayana kadar çalışmamız bitmeyecek. Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımını gerçekleştirdik. Bu yıl da 40 bin metreye kadar planlamıştık ama anlaşılıyor ki çok çok daha artırmamız gerekiyor."

Karaismailoğlu, motorcu dernekleri, platformları ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, motorcu dostu bariyerlerin öncelikle uygulanacağı yerler konusunda motorcuların görüş ve isteklerini dikkate alacaklarını söyledi.

"BUGÜN HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da etkinlik alanına motosikletiyle geldiğini, yolda gözünün hep bariyerlere takıldığını ifade etti.

Bariyerlerin güvenlik gerekçesiyle yapılsa da trafikte çok ama çok motosikletçinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Sofuoğlu, "Motorcular olarak en büyük derdimiz bu bariyerler. Mevcut bariyerlere ek bir bariyer yaparak bu sorunu giderebiliriz." dedi.

Otomobil sürücülerinin motorculara daha saygılı olmasını rica ettiğini aktaran Sofuoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun "motorcu dostu" bariyer konusunda çok ilgili olmasının tüm motorcuları çok mutlu ettiğini ifade etti.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, aralarında bulunarak destek vermesiyle yıllardır bekledikleri hayallerinin gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu'nun "motorcu dostu bariyer uygulamasının artırılacağının" müjdesini vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Özsoy, bundan sonra evlatların güvenli yollarda sürüş yapacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Karaismailoğlu, etkinlik alanından Kenan Sofuoğlu'nun sürücüsü olduğu motora binerek ayrıldı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN TEŞEKKÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanım, Bir motosiklet kullanıcısı olarak yapılan bu çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

GAZETECİ GERZ'İN ÖLÜMÜYLE TEKRAR GÜNDEME GELDİ

İstanbul'da geçtiğimiz hafta feci bir kaza meydana gelmişti. Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in (56) kullandığı motosiklet, İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpışmış, motosiklet bariyere vurmuştu.

Gerz olay yerinde yaşamını yitirmiş, otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alınmıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.

'KATİL BARİYERLERE' DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise, katil bariyerlere dikkat çekti.

Özsoy, "Bu kaza önlenebilirdi çünkü otomobiller için tasarlanmış olan oto korkulukların altındaki demir dikmeler maalesef çaptığımız zaman giyotin etkisi yapıyor. Ve bizi bir satır gibi kesiyor. Ona çarpanın kurtulma şansı yok. Üzerimizdeki kask ve koruyucu kıyafetler sadece düşük süratlerde yaralanmaya karşı koruyor. Fakat kalkıp da bir demir bariyere, bir korkuluğa veya bir direğe çarptığınız zaman hiçbir etkisi olmuyor. Bizim istediğimiz aslında çok basit bir önlem. Biz motorcu dostu bariyer istiyoruz. Şu an İstanbul'da bazı bölgelerde var ama biz tüm bariyerlerde uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.