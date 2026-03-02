Canlı
        Motosiklet hırsızlığı iddiasında cinayet! | Son dakika haberleri

        Motosiklet hırsızlığı iddiasında cinayet!

        Aydın'da feci bir saldırı meydana geldi. Olayda motosikletini çaldığı iddiasıyla arkadaşı tarafından tüfekle vurulan Mustafa Ceylan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:12
        Hırsızlık iddiasında cinayet!
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletini çaldığı iddiasıyla arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede evde bir araya gelen arkadaşlardan S.O. (38) ile motosikletini çaldığını öne sürdüğü Mustafa Ceylan (40) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.O, pompalı tüfekle Ceylan'a ateş açtı. Arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, katil zanlısı S.O'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

