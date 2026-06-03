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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosiklet kazasında facia! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Motosiklet kazasında facia!

        Bilecik'te motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Özlem Kılıç hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Motosiklet kazasında facia!
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        Bilecik’te bir motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, Bilecik merkez Örenköy mevkiinde D-650 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Mahmut Kılıç idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Kazada motosikletin arka kısmında yolcu olarak bulunan Özlem Kılıç (40), çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özlem Kılıç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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