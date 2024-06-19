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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Tartıştığı motosikletliyi 6 yerinden bıçaklayıp 2 ay sonra tahliye oldu!

        İstanbul Üsküdar'da nisan ayında trafikte tartıştığı motosikletli Serkan Armağan'ı 6 bıçak darbesiyle yaralayan sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Karara tepki gösteren Armağan, "Duruşmanın sonucu beni endişeye düşürdü. Adalet hiçbir şekilde yerini bulmadı. Sanığı bıraktılar. Adaletin bu olmaması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:08
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        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
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        Üsküdar'da nisan ayında motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Serkan Armağan iddiaya göre iki araç sürücüsü tarafından darp edilerek 6 yerinden bıçaklandı.

        DHA'nın haberine göre Armağan'ı bıçaklayan Y.E.Ş. gözaltına alınarak tutuklandı. 2 ay tutuklu kalan Y.E.Ş. geçen perşembe günü görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

        Karara tepki gösteren Serkan Armağan, "Duruşmanın sonucu beni endişeye düşürdü. Adalet hiçbir şekilde yerini bulmadı. Sanığı bıraktılar. Adaletin bu olmaması gerekiyor. Davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

        "MÜVEKKİLİMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

        Armağan'ın avukatı Iyaz Çimen ise, "Müvekkilimin can güvenliği yokken tahliyesine karar veriliyor olmasını hukuki olarak açıklamakta zorlanıyorum. Sanık hatta bıçaklarken kendi elini kesiyor ve müvekkilimden davacı oluyor. Benim müvekkilim de şüpheli sıfatıyla ifade veriyor" ifadelerini kullandı.

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        Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde nisan ayında meydana gelen olayda iddiaya göre; motosikletiyle ilerlemekte olan Serkan Armağan'ı, iki sürücü araçlarıyla sıkıştırdı. Olayın ardından Armağan ile iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Serkan Armağan, 15 dakika boyunca darp edildiği öne sürdü. Sonrasında ise iki araç sürücüsünün arkadaşı olan Y.E.Ş. olaya dahil oldu. Kavga sırasında Y.E.Ş., Armağan'ı 6 yerinden bıçakladı. Serkan Armağan, kanlar içinde kalırken saldırgan ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Armağan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.Ş. tutuklandı. Hastanede tedavisi tamamlanan Serkan Armağan ise bir süre sonra taburcu oldu.

        TUTUKLANAN ŞÜPHELİ İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hakkında iddianame düzenlenen şüpheli Y.E.Ş. hakkında Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Perşembe günü görülen ilk duruşmada, sanık tahliye oldu. Sanığın 2 ay hapis yattıktan sonra ilk duruşmada tahliye olmasına mağdur Serkan Armağan ile sanık avukatı Iyaz Çimen ve motosikletliler tepki gösterdi.

        "HEM BIÇAKLADI HEM ŞİKAYETÇİ OLDU"

        Olayla ilgili konuşan Armağan'ın avukatı Iyaz Çimen, "Dosyamızın ilk duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu olan sanığın tahliyesine karar verildi. Benim müvekkilim nisan ayında seyir halinde kendi yolunda ilerlerken, iki tane tanımadığı araç tarafından önü kesilmek suretiyle alıkonulup yaklaşık 15 dakika boyunca darp edildikten sonra bugün tahliye olan sanık tarafından da 6 yerinden bıçaklandı. Bu olaydan dolayı sadece bir kişi yargılanıyor. O da bugün tahliye oldu. Nitekim tahliye olan sanığın üç yerde vermiş olduğu beyanı da birbirini tutmuyor. Mahkeme huzurunda bu durum tespit edildi. Buna rağmen müvekkilimin can güvenliği yokken tahliyesine karar veriliyor olmasını hukuki olarak açıklamakta zorlanıyorum. Hatta bıçaklarken kendi elini kesiyor ve müvekkilimden davacı oluyor. Benim müvekkilim de şüpheli sıfatıyla ifade veriyor" dedi.

        "ADALET BU OLMAMASI GEREKİYOR"

        Yaşadıklarını anlatan Serkan Armağan ise, "Hiç tanımadığım kişiler tarafından önüm kesildi. Araçtan 4-5 kişi inerek 10-15 dakika boyunca darp edildim. Daha sonra içlerinden bir tanesi bana arkadan sarılarak 6 yerimden bıçakladı. Ben yolumda gidiyordum. Hiçbirini tanımıyorum. Ufak bir yol tartışması yaşadık. Araçlarını önüme kırdılar. Olayın bu kadar büyümemesi gerekiyordu. Maalesef beni bıçakladılar. Ben hastanede yattım, mağdur oldum. O kişiyi tutukladılar. Bugün duruşmamız görüldü. Duruşmanın sonucu beni endişeye düşürdü. Adalet hiçbir şekilde yerini bulmadı. Zanlıyı bıraktılar. Adaletin bu olmaması gerekiyor. Davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bugün bulmamış olabilir ama ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum" diye konuştu.

        "ADALETİN KESİN OLMASINI İSTİYORUZ"

        Serkan Armağan'a destek için adliyeye gelen Motosikletli Kuryeler Derneği Başkan Yardımcısı Yurtcan Özalp, "Motosikletli Kuryeler Derneği olarak iki tekeri kullanan hem kuryelerin hem de motosiklet sevenlerin yanındayız. Bugün geldiğimiz noktada adaletin hiçbir şekilde eşit olmaması, bizim yaptığımız meslek zaten bir hayli zorken, bir de bu tür problemlerin yaşanması bizi ayrıca üzüyor. Bugün bu arkadaşımızın başına gelen yarın benim başıma gelebilir. Caydırıcı cezaların olmadığı sürece bugün ona yarın başka birisine olur. Bunlar gündeme gelenler, bir de gündeme gelmeyenler var. Biz can güvenliğimizin korunması için adaletin daha keskin olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı

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