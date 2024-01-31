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        Haberler Spor Futbol İngiltere Mourinho, İngiltere'deki hesabı kapatmak istiyor! - Futbol Haberleri

        Mourinho için flaş iddia: İngiltere'de hesabı kapatmak istiyor

        Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinden ayrılan Jose Mourinho'nun yeni durağı hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.01.2024 - 22:50 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:51
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        Daily Mail'de yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, 2016/17 ile 2018/19 sezonları arasında çalıştırdığı Manchester United'a geri dönmek istiyor.

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        Haberde Mourinho'nun Manchester United'dan ayrılma sürecinin içine sinmediği ve takıma geri dönerek Manchester United'ın başında başarılar kazanmayı hedeflediği ifade edildi.

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        Ayrıca Mourinho'nun yakın çevresine de bu isteğinden bahsettiği kaydedildi.

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        Manchester United'ı yönettiği dönemde takımın başında toplamda 144 maça çıkan Mourinho, 1.97 puan ortalaması tutturmuştu.

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        Deneyimli çalıştırıcı, İngiliz ekibi ile 1 Avrupa Ligi, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazanmıştı.

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