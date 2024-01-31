Mourinho için flaş iddia: İngiltere'de hesabı kapatmak istiyor
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinden ayrılan Jose Mourinho'nun yeni durağı hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı
Daily Mail'de yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, 2016/17 ile 2018/19 sezonları arasında çalıştırdığı Manchester United'a geri dönmek istiyor.
Haberde Mourinho'nun Manchester United'dan ayrılma sürecinin içine sinmediği ve takıma geri dönerek Manchester United'ın başında başarılar kazanmayı hedeflediği ifade edildi.
Ayrıca Mourinho'nun yakın çevresine de bu isteğinden bahsettiği kaydedildi.