Mourinho: Livakovic bizi kurtardı!
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, galibiyetin ardından konuştu.
"LIVAKOVIC BİZİ KURTARDI"
Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti.
"ZOR BİR MAÇTI"
Farkı artırabilirdik. Daha erken 3. golü bulabilirdik. Zor bir maçtı. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.
"EN-NESYRI ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇTİ"
Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız.
"KÖTÜ BİR VAR HAKEMİ VARDI"
Çok iyi bir hakem vardı ama kötü bir VAR hakemi vardı. Mert Müldür'e net bir penaltı vardı. Biz olunca galiba farklı oluyor.
"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
Ben buraya Temmuz ayının başında geldim. Yaklaşık 2 ayımı aldı, nerede olduğumu anlamam, ligi anlamam, buradaki işleri, yatkınlıkları anlamam 2 ayımı aldı. Ligin bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmak bizim için harika bir başarı. Maçları kazanmaya çalışacağım. Herhangi avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajlar aynı yere doğru gidiyor. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
"RÜZGARIN NASIL ESTİĞİYLE İLGİLİ BİLGİM YOKTU"
Burada esen rüzgarın nasıl estiğiyle ilgili çok fazla bilgim yoktu. Değişiklik için bekledim, çünkü takımdan memnundum. Bana göre takım çok fazla pozisyon üretiyordu. Maximin rakibin üstüne gidiyordu. Fred ve Seba da geliyorlardı, atağa destek veriyorlardı. Herhangi bir problem yoktu. Oyuncu değişikliğinde Oğuz'u soktum ve girer girmez 3. golün asistini yaptı. Demek ki hoca iyi iş yapmış.