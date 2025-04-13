Mourinho: Livakovic bizi kurtardı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, galibiyetin ardından konuştu.

Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti.

Farkı artırabilirdik. Daha erken 3. golü bulabilirdik. Zor bir maçtı. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.

Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız.

"KÖTÜ BİR VAR HAKEMİ VARDI"

Çok iyi bir hakem vardı ama kötü bir VAR hakemi vardı. Mert Müldür'e net bir penaltı vardı. Biz olunca galiba farklı oluyor.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Ben buraya Temmuz ayının başında geldim. Yaklaşık 2 ayımı aldı, nerede olduğumu anlamam, ligi anlamam, buradaki işleri, yatkınlıkları anlamam 2 ayımı aldı. Ligin bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmak bizim için harika bir başarı. Maçları kazanmaya çalışacağım. Herhangi avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajlar aynı yere doğru gidiyor. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız.