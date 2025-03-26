Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor: En-Nesyri-Talisca ikilisi!
Fenerbahçe, Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, kritik maçta sahaya süreceği 11 netlik kazanmaya başladı. Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca ikilisine formayı teslim edecek.
Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçına çevirdi.
Sarı-Lacivertliler, kazanarak zirveye yarışını kayıpsız sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
Portekizli teknik adamın, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.
Üçlü savunmanın da Yusuf Akçiçek, Skriniar ve Mert Müldür'den oluşması bekleniyor.
Orta sahada ise Amrabat, Szymanski ve Dusan Tadic üçlüsü yer alacak.
Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic kritik maça 11'de başlayacak.
Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca ikilisine formayı teslim edecek.
Mourinho, Samsunspor maçının ardından Bodrum FK deplasmanında da Anderson Talisca'ya ilk 11'de görev verecek.
Brezilyalı oyuncu, milli maçta burnu kırılan Edin Dzeko’nun yerine Bodrum FK karşısında En-Nesyri ile birlikte Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı olacak.