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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor: En-Nesyri-Talisca ikilisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor: En-Nesyri-Talisca ikilisi!

        Fenerbahçe, Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, kritik maçta sahaya süreceği 11 netlik kazanmaya başladı. Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca ikilisine formayı teslim edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 17:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:30
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        Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçına çevirdi.

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        Sarı-Lacivertliler, kazanarak zirveye yarışını kayıpsız sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

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        Portekizli teknik adamın, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.

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        Üçlü savunmanın da Yusuf Akçiçek, Skriniar ve Mert Müldür'den oluşması bekleniyor.

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        Orta sahada ise Amrabat, Szymanski ve Dusan Tadic üçlüsü yer alacak.

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        Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic kritik maça 11'de başlayacak.

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        Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca ikilisine formayı teslim edecek.

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        Mourinho, Samsunspor maçının ardından Bodrum FK deplasmanında da Anderson Talisca'ya ilk 11'de görev verecek.

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        Brezilyalı oyuncu, milli maçta burnu kırılan Edin Dzeko’nun yerine Bodrum FK karşısında En-Nesyri ile birlikte Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı olacak.

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