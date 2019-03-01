Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan 28 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı. Ankara Balgat binasında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde dev ikramiye için talihli rakamları bilen bir kişi çıktı ve 26 milyon 181 bin TL

TL Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. İşte, Milli Piyango Süper Loto 28 Şubat çekiliş sonuçları...

MPİ 28 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 10 - 11 - 22 - 24 - 42 - 43

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MUĞLA / BODRUM 6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 26.181.291,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 95 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.059,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.742 Kişi Başına Düşen İkramiye 196,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 126.442 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,50 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA 21 ŞUBAT 2019: 2 - 6 - 15 - 19 - 22 - 50