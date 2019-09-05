Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 4 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...
MPİ 5 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 6 - 15 - 18 - 21 - 24 + 7
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / SİNCAN
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|841.898,35 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|21
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.880,25 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|261
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|416,40 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.839
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|47,90 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|7.186
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|23,15 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|80.636
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,35 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|61.532
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,85 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
209.582
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,20 TL
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 28 AĞUSTOS: 01 - 15 - 24 - 32 - 33 + 04
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: SAKARYA / ADAPAZARI
5+1 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 16
4+1 bilen kişi sayısı : 167
4 bilen kişi sayısı : 2.243
3+1 bilen kişi sayısı : 5.082
3 bilen kişi sayısı : 69.285
2+1 bilen kişi sayısı : 50.169
1+1 bilen kişi sayısı : 175.217
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 842.112,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.093,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 650,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 60,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL
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