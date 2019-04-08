On Numara 8 Nisan sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan 870. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. İşte, MPİ 8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 8 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 18 - 22 - 23 - 25 - 26 - 30 - 33 - 37 - 41 - 47 - 49 - 53 - 55 - 63 - 66 - 71 - 73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAĞCILAR - KIRŞEHİR / MERKEZ

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 166.292,90 TL 9 bilen kişi sayısı : 102 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.173,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.025 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 109,65 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.094 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,10 TL 6 bilen kişi sayısı : 121.194 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 186.383 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI - 1 NİSAN 2019 (GEÇEN HAFTA): 4 - 5 - 10 - 15 - 16 - 22 - 31 - 36 - 38 - 42 - 43 - 48 - 59 - 61 - 62 - 64 - 65 - 70 - 73 - 74 - 79 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre, bu akşam 10 bilen İstanbul Esenyurt ve Ümraniye'den iki kişi 158 bin 338 liralık ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: