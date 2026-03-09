Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 yılında Teknik Sınıf Uzman Erbaş istihdam edilecek. Alım doğrultusunda başvurular, belirlenen şartları taşıyan adaylar tarafından çevrim içi sistem üzerinden yapılmakta olup adayların eğitim durumu, yaş kriteri ve fiziki yeterlilik gibi koşulları sağlaması gerekiyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar; yazılı veya uygulamalı sınavlar, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamalarından geçirilerek değerlendirilecek. Bu kapsamda "2026 MSB uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...