MSB 2026 Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında teknik sınıf uzman erbaş alımı yapacak. Alım kapsamında bakım, onarım, elektronik, mekanik ve çeşitli teknik branşlarda görev yapacak nitelikli personelin istihdam edilmesi hedefleniyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, e- Devlet kapısı üzerinden çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, MSB uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 yılında Teknik Sınıf Uzman Erbaş istihdam edilecek. Alım doğrultusunda başvurular, belirlenen şartları taşıyan adaylar tarafından çevrim içi sistem üzerinden yapılmakta olup adayların eğitim durumu, yaş kriteri ve fiziki yeterlilik gibi koşulları sağlaması gerekiyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar; yazılı veya uygulamalı sınavlar, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamalarından geçirilerek değerlendirilecek. Bu kapsamda "2026 MSB uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
MSB TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPIYOR
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 Yılı (2026/2 Dönem) Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımı gerçekleştirecek. Alım kapsamında başvuru kılavuzu yayınlandı. Adayların başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumaları gerekiyor.
MSB 2026 TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar ön başvurularını 16 Mart 2026 saat 17.30’a kadar, personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı ile çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
MSB 2026/2 TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MSB SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?
MSB Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımı sınav ücreti 250 TL olarak belirlendi. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Sınav ücretleri, personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak başvuru işleminin tamamlanmasının ardından en geç 16 Mart 2026 saat 23.30’a kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden, adayın TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Başvurusu kabul edilen adayların sınavları MSB tarafından yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecek.