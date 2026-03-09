Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? MSB uzman erbaş alımı sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

        MSB 2026 Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

        Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında teknik sınıf uzman erbaş alımı yapacak. Alım kapsamında bakım, onarım, elektronik, mekanik ve çeşitli teknik branşlarda görev yapacak nitelikli personelin istihdam edilmesi hedefleniyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, e- Devlet kapısı üzerinden çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, MSB uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 yılında Teknik Sınıf Uzman Erbaş istihdam edilecek. Alım doğrultusunda başvurular, belirlenen şartları taşıyan adaylar tarafından çevrim içi sistem üzerinden yapılmakta olup adayların eğitim durumu, yaş kriteri ve fiziki yeterlilik gibi koşulları sağlaması gerekiyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar; yazılı veya uygulamalı sınavlar, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamalarından geçirilerek değerlendirilecek. Bu kapsamda "2026 MSB uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        MSB TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPIYOR

        Milli Savunma Bakanlığı, 2026 Yılı (2026/2 Dönem) Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımı gerçekleştirecek. Alım kapsamında başvuru kılavuzu yayınlandı. Adayların başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumaları gerekiyor.

        MSB 2026 TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar ön başvurularını 16 Mart 2026 saat 17.30’a kadar, personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı ile çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

        MSB 2026/2 TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MSB SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

        MSB Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımı sınav ücreti 250 TL olarak belirlendi. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

        Sınav ücretleri, personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak başvuru işleminin tamamlanmasının ardından en geç 16 Mart 2026 saat 23.30’a kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden, adayın TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.

        5

        BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

        6

        MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

        Başvurusu kabul edilen adayların sınavları MSB tarafından yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları