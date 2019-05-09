MSB, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2018 yılı açıktan memur temini 15-21 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak. MSB personel temini sitesi üzerinden adayların mülakat tarihleri erişime açıldı. Adaylar, kendilerine verilen tarihte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci Ankara adresinde hazır bulunmaları gerekiyor. MSB personel temini ile ilgili detaylar haberimizde.

MÜLAKAT TARİHİ SORGULAMA SAYFASI - MSB PERSONEL TEMİNİ GİRİŞ

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere; devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel alımı yapılacak. Adaylar son aşama olan mülakat sınavı için giriş belgeleri ve tarihlerini MSB personel temini sayfası üzerinden erişebilir. Mülakat sınavı 15 - 21 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

MSB PERSONEL TEMİNİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN