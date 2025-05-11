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        Haberler Gündem MSB'den 'Anneler Günü' videosu

        MSB'den 'Anneler Günü' videosu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü için özel bir video hazırladı. Videoda, sınır ötesi ve yurt içindeki kritik noktalarda görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajlarına yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:01
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        MSB'den 'Anneler Günü' videosu
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, sınır ötesi ve yurt içindeki kritik noktalarda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin annelerine duygularını ifade ettiği görüntüler yer aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir" sözü ile paylaşılan videoda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Sıcacık ve sonsuz sevgileriyle kalplerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, ilk sığınağımız olan, değerli tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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