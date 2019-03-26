Farklı branşlara yapılan personel alımında , başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması istendi. İlana başvuru yapan adaylar arasından seçimler kura ile yapılacak. İşte, personel işçi alım başvuru şartları...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 600 İŞÇİ ALACAK!

1. Milli Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 600 (altı yüz) daimi işçi alınacaktır.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, işçi alım ilanı Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

3. Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı işyerlerine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

MSB PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

- Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

- Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

- Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

- Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

HANGİ KURUMLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Kepçe Operatörü

KUMÇATI BELEDİYESİ

Garson (Servis Elemanı)

MUDANYA ÖĞRETMEN EVİVE AKŞAM SANAT OKULUİKTİSADİ İŞLETMESİ

Temizlik Görevlisi

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÇUBUK ÖĞRETMENEVİ VE ASO

Beden İşçisi (Genel)

SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İtfaiyeci

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Telefon Santral Operatörü

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(ASIL)

BAŞVARACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KURA İLE EN AZ İLKOKUL MEZUNU İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Farklı branşlara yapılan personel alımında , başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması istendi. İlana başvuru yapan adaylar arasından seçimler kura ile yapılacak.

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