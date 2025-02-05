Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin MSG ile GEMA'dan anlaşma

        MSG ile GEMA'dan anlaşma

        MSG, dünyanın en büyük meslek birliği GEMA ile 5 yıllık anlaşma imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi anlaşma
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Müzik eseri sahiplerinin haklarını koruma misyonuyla faaliyet gösteren Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), dünyanın en büyük meslek birliği GEMA ile 5 yıllık karşılıklı temsilcilik anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında GEMA, repertuvarında yer alan milyonlarca eser artık Türkiye’de MSG güvencesi altında olacak.

        MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, anlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: MSG olarak, üyelerimizin haklarını en etkin şekilde korumak için uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. GEMA ile uzun yıllardır süregelen iş birliğimiz, bu anlaşma ile daha da ileriye taşınıyor. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        İmza töreninde, MSG Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy, GEMA Uluslararası Departmanı Direktörü Andreas Thiele ve GEMA Strateji ve Geliştirme Direktörü Thimo Prziklang bir araya gelerek iş birliğinin detaylarını görüştü. GEMA yetkilileri, bu anlaşmanın Türkiye’de GEMA repertuvarının en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayacağına olan inançlarını dile getirdi.

        MSG, bu önemli iş birliği sayesinde uluslararası alandaki etkinliğini artırmayı ve üyelerinin haklarını küresel ölçekte daha güçlü bir şekilde korumayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte MSG, repertuvarının Avrupa’da daha geniş kapsamda korunması ve temsil edilmesi için çalışmalarını sürdürecek. MSG, eser sahiplerinin haklarını savunmaya ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #GEMA
        #msg
        #ferhat göçer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        Trump'ın Netanyahu'nun sandalyesini çekmesi gündem oldu
        Trump'ın Netanyahu'nun sandalyesini çekmesi gündem oldu
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        İş yerinde verimliliği artırma yöntemleri!
        İş yerinde verimliliği artırma yöntemleri!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu