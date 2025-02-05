MSG ile GEMA'dan anlaşma

Müzik eseri sahiplerinin haklarını koruma misyonuyla faaliyet gösteren Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), dünyanın en büyük meslek birliği GEMA ile 5 yıllık karşılıklı temsilcilik anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında GEMA, repertuvarında yer alan milyonlarca eser artık Türkiye’de MSG güvencesi altında olacak.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, anlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: MSG olarak, üyelerimizin haklarını en etkin şekilde korumak için uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. GEMA ile uzun yıllardır süregelen iş birliğimiz, bu anlaşma ile daha da ileriye taşınıyor. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İmza töreninde, MSG Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy, GEMA Uluslararası Departmanı Direktörü Andreas Thiele ve GEMA Strateji ve Geliştirme Direktörü Thimo Prziklang bir araya gelerek iş birliğinin detaylarını görüştü. GEMA yetkilileri, bu anlaşmanın Türkiye’de GEMA repertuvarının en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayacağına olan inançlarını dile getirdi.