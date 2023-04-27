2021 senesinde Milli Savunma Üniversitesi için TYT sınavına katılmayan ve YKS TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile; Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adayları askeri okullara kabul etmiyordu.