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        Haberler Gündem Eğitim MSÜ başvuru kılavuzu 2024: ÖSYM MSÜ başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

        MSÜ başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de! 2024 MSÜ başvuru ücreti ve tarihi

        MSÜ başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanıyor. 3 Mart'ta düzenlenecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için MSÜ başvuru kılavuzu bekleniyor. Yarın başlayacak başvuru süreci öncesi adaylar MSÜ başvuru ücreti ve şartlarını araştırıyor. İşte, 2024 MSÜ başvuru ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:55
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için artık son saatlere girildi. 3 Ocak'ta başlayacak olan başvurular öncesi MSÜ başvuru ücreti ve şartları araştırması sıklaştı. İşte, 2024 MSÜ başvurularına ilişkin detaylar...

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        MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 3-30 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.

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        MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 2024 YAYIMLANDI MI?

        Sınava ilişkin tüm bilgiler 2024-MSÜ başvuru kılavuzunda yer alacak. MSÜ başvuru kılavuzu 3 Ocak 2024 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak. Kılavuz paylaşıldığında haberimize eklenecek.

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        2024 MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        2024 yılı MSÜ sınav ücreti henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 130 TL olarak belirlenmişti. Kılavuzun paylaşılmasıyla MSÜ başvuru ücreti de netleşecek.

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        MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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