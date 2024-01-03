2024 yılı MSÜ sınav ücreti henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 130 TL olarak belirlenmişti. Kılavuzun paylaşılmasıyla MSÜ başvuru ücreti de netleşecek.

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MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.