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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS: 2025 MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?

        MSÜ geç başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 MSÜ geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat'ta yapılacak. Takvimde MSÜ geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, MSÜ geç başvuruları 30 Ocak Perşembe günü alınacak. Peki Millî Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 MSÜ sınavı geç başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 08:09 Güncelleme: 30.01.2025 - 08:09
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        ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, MSÜ geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) geç başvuruları 30 Ocak tarihinde alınacak. Geç başvuru ücreti aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2025 MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2025 MSÜ sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2025 MSÜ GEÇ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) geç başvuru tarihi belli oldu.

        Takvime göre 2025 MSÜ geç başvuruları, 30 Ocak 2025 Perşembe günü (bugün) saat 23.59'a kadar alınacak.

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        2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        MSÜ geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

        2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        MSÜ başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödendiğinden MSÜ geç başvuru ücreti 675 TL olacak.

        Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

        Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

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        2025 MSÜ NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

        Sınava giren adaylar, sonuçlarını 18 Mart 2025 tarihinde öğrenebilecekler.

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