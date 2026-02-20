Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

        MSÜ ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

        Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için düzenlenen sınavın saati ve ne kadar süreceği merak ediliyor. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor. Peki MSÜ ne zaman? İşte 2026 MSÜ sınav detayları...

        ÖSYM tarafından yapılan MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavıyla ilgili detaylar adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sınav giriş belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava giremeyecek. Peki MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru olacak?

        MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

        1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

        MSÜ NE ZAMAN?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapıldı.

