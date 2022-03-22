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MSÜ sınav yerleri belli oldu! ÖSYM 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı için sınav yerlerinin belli olduğunu duyurdu. MSÜ başvurusunu başarıyla tamamlayan adaylar sınav giriş belgesi alma nasıl yapılır sorusunu araştırıyor.

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    MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sınavı için geri sayım başladı.  MSÜ aday belirleme sınavı için başvurular 13 Ocak - 9 Şubat 2022 tarihlerinde tamamlanmıştı. Mart ayının son pazar günü, 27 Mart 2022'de  gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı sınav giriş yerleri belli oldu, adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma 
  • 02
    MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

    ÖSYM MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA 

    ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 
  • 03
    MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

    MSÜ SINAV YERİ ÖĞRENME VE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
  • 04
    MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

    MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

    ÖSYM sınav giriş belgesinde yer alan temel kurallara göre belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunlu.

    Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermeliler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalı. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacak. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek.

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