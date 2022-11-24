MSÜ sınav takvimi açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri netleşti. ÖSYM tarafından organize edilen sınavda başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yada bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Peki MSÜ sınavı ne zaman? 2023 MSÜ başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar...