Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? MSÜ sınav tarihi ile MSÜ sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak?

        MSÜ sonuç tarihi açıklandı! MSÜ sınav tarihi ile MSÜ sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak?

        2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayan sınav, 165 dakika sürecek. Yazılı oturumun tamamlanmasının ardından binlerce adayın gözü bu kez sonuç takvimine çevrilecek. Puanların ilan edileceği tarih, askeri öğrenci olma hedefiyle sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. İşte MSÜ sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 19:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınav maratonu 1 Mart Pazar sabahı başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan programa göre saat 10.15’te uygulanacak ve 165 dakika sürecek sınavın ardından adaylar sonuç tarihine odaklanacak. Askeri öğrenci adaylarını yakından ilgilendiren 2026 MSÜ sonuç takvimi, sınav sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

        2

        MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak.

        MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.

        3

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

        MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10:15'de başlayacak ve 13:00'te sonlanacak. Sınav 165 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        5

        MSÜ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

        Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek.

        6

        MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026-MSÜ, 1 Mart Pazar günü 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenlenecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!