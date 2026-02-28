Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınav maratonu 1 Mart Pazar sabahı başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan programa göre saat 10.15’te uygulanacak ve 165 dakika sürecek sınavın ardından adaylar sonuç tarihine odaklanacak. Askeri öğrenci adaylarını yakından ilgilendiren 2026 MSÜ sonuç takvimi, sınav sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...