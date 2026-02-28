MSÜ sonuç tarihi açıklandı! MSÜ sınav tarihi ile MSÜ sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak?
2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayan sınav, 165 dakika sürecek. Yazılı oturumun tamamlanmasının ardından binlerce adayın gözü bu kez sonuç takvimine çevrilecek. Puanların ilan edileceği tarih, askeri öğrenci olma hedefiyle sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. İşte MSÜ sonuç tarihi...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınav maratonu 1 Mart Pazar sabahı başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan programa göre saat 10.15’te uygulanacak ve 165 dakika sürecek sınavın ardından adaylar sonuç tarihine odaklanacak. Askeri öğrenci adaylarını yakından ilgilendiren 2026 MSÜ sonuç takvimi, sınav sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10:15'de başlayacak ve 13:00'te sonlanacak. Sınav 165 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
MSÜ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek.
MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026-MSÜ, 1 Mart Pazar günü 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenlenecek.