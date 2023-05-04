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2023 MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 600 binden fazla adayın katılımı ile 2 Nisan Pazar günü tamamlandı. MSÜ sınav sonuçlarının 27 Nisan tarihinde açıklanmasının ardından gözler MSÜ tercih sürecine çevrildi. MSÜ tercihleri 3 Mayıs itibarıyla başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (Kadın-erkek) taban puanları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...

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  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    MSÜ tercihleri 3 Mayıs tarihi itibarıyla başladı. 27 Nisan tarihinde açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından MSÜ tercihlerini yapacak olan adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanlarını gündemine aldı. Peki "MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2023 MSÜ taban puanları...
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    SINAV 2 NİSAN'DA TAMAMLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 77 ilde ve 98 sınav merkezinde 2 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı.
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    MSÜ SINAV KİTAPÇIĞI 12 NİSAN'A KADAR GÖRÜNTÜLENDİ!

    Sınavın ardından 2023 MSÜ Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u adayların erişime açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    MSÜ SONUÇLARI 27 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILDI!

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açıldı. 

     
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

     
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    2023 MSÜ TABAN PUANLARI

    2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

    HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

    KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

    HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
  • MSÜ taban puanları 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban açıklandı mı, ne zaman belli olur?

    ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI:

    KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

    BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI

    BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

    BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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