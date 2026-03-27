MSÜ tercih ekranı 2026: Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu ile MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 1 Mart 2026 tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından beklenen duyuru geldi. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihleri 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte 2026 MSÜ tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Peki MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte MSÜ tercih ekranı...
2026 MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI
MSÜ tercihleri, 25 Mart 2026 Çarşamba günü başladı ve 24 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.
1 Mart 2026 tarihinde icra edilen 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) katılan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecek.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan günü saat 23:59'a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.
Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
2026 MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 yılının MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Ancak adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını baz alarak tercih listelerini oluşturabilirler.
MSÜ 2025 YILI HARP OKULLARI ERKEK/KADIN TABAN PUANLARI
Hava Harp Okulu (Sayısal)
340,29930 (Erkek) 363,38460 (Kadın)
Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) (Sayısal)
287,91733 (Erkek) 355,60884 (Kadın)
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık)
288,10294 (Erkek) 362,43486 (Kadın)
Kara Harp Okulu (Sözel)
325,52641 (Erkek)
*Kara Harp Okuluna sözel puan türünden kadın aday temin edilmemektedir.
MSÜ 2025 YILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI ERKEK/KADIN TABAN PUANLARI
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO (Genel)
252,16987 (Erkek) 327,91907 (Kadın)
Bando MYO (İlk tercihi Bando Olan) (Genel)
115,98379 (Erkek) 302,0242 (Kadın)
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) (Genel)
222,68338 (Erkek)
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacak. Bu yıl yapılan yeni düzenleme ile Hava İstihkâm ve Hava Piyade tercihi ayrı bir tercih olup, aday yerleştiği takdirde olumsuz beyan veren ya da kayda gelmeyenlerin tüm harp okulları için adaylığı sonlandırılacak. Adaylar tercih sıralamalarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapması önem arz etmektedir.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirilecek. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecek. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacak.