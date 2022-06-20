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MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSB PERTEM MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları için adayların heyecanı bekleyişi sona erdi. MSÜ tercih işlemlerinin 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılmasının ardından gözler MSÜ tercih sonuçları tarihine çevrilmişti. Tercihlerini tamamlayan binlerce aday 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusuna yanıt ararken MSÜ tercih sonuçları açıklandı. İşte MSB personel temin ekranı ile MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı hakkında...

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    MSÜ tercih sonuçları açıklandı! PERTEM eDevlet ile 2022 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonucu nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

    MSÜ tercih sonuçları sorgulama > MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Edinilen bilgiye göre, 2022 MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı. 27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen  Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemleri başlamıştı. Tercih sürecini de geride bırakan adaylarının gözü MSÜ tercih sonuçları için PERTEM ekranına çevrilmiş durumdaydı. Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. İşte MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
  • 02
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı! PERTEM eDevlet ile 2022 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonucu nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. 

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Not > Yoğunluk nedeniyle bağlantıya ulaşmada zorluk yaşayabilirsiniz.

    MSÜ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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    MSÜ tercih sonuçları açıklandı! PERTEM eDevlet ile 2022 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonucu nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI DUYURUSU

    1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,

        a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

        b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.

        c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

    2. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2022 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

    3. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

        a. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

        b. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

    4. Şehit / Gazi yakını olan adaylar; 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

    5. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

     
  • 04
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı! PERTEM eDevlet ile 2022 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonucu nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

    6. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

        a. Hava Harp Okulu adayları için;

             1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

             2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

             3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

        b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

            1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

            2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

        c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

    7. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

    8. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.

    9. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

    10. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığının sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.

    11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
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    MSÜ tercih sonuçları açıklandı! PERTEM eDevlet ile 2022 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonucu nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
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    MSÜ tercih sonuçları açıklandı! PERTEM eDevlet ile 2022 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonucu nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

    Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır. 
  • 07
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı! PERTEM eDevlet ile 2022 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonucu nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

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