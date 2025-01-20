Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıtlı olduğu vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayında yıllık olarak belirleniyor. MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte yapılabiliyor. Peki, 2025 yılı için belirlenen MTV oranları neler ve ilk taksit ödemesi için son tarih hangi gün? İşte, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...