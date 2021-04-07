ABD'den 5 ödül 0:00 / 0:00

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American Golden Picture Uluslararası Film Festivali'nde 'Muallim' adlı sinema filmi, 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film' dallarında da olmak üzere 5 ödüle layık görüldü. Müslim Şahin'in ilk uzun metrajlı film çalışması olan film, 20'nci yüzyılın başlarında Fransa'da eğitim aldıktan sonra döndüğü Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen 'Ali'nin yaşadıklarını anlatıyor.

TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak yapımı olan 'Muallim'de başrolleri Melih Selçuk, Ruhi Sarı, Sevtap Özaltun ve Yiğit Çelebi paylaştı.