Özellikle resmi bir evrak veya mail yazılacak ise yazım kurallarına daha da dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşlar muayene kelimesinin yazılışını araştırıyor. İşte muayene kelimesinin yazım şekli...

MUAYENE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, muayene şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "muyane, muayne" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "muayene"dir.

MUAYENE NE DEMEK?

1. isim, tıp Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma, sağlık muayenesi:

"Doktor muayenesine gitmek için aldığı her randevunun ardından korkudan iştahı kesiliyordu." - Selçuk Erez

2. isim Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol:

Gümrük muayenesi.