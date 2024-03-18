Muazzez Ersoy kimdir, kaç yaşında? Muazzez Ersoy'un hayatı ve biyografisi

1980’li yıllardan bu yana aktif olarak müzik hayatına devam eden Ersoy, Türk sanat müziğinin öncü isimlerinden biridir. Seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri kendine hayran bırakan Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluşmuştur. Muazzez Ersoy kaç yaşında, Muazzez Ersoy kimdir, Muazzez Ersoy nereli, Muazzez Ersoy hayatı ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

Muazzez Ersoy Kaç Yaşında?

9 Ağustos 1958'de doğan Muazzez Ersoy 65 yaşındadır.

Muazzez Ersoy Kimdir?

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy (d. 9 Ağustos 1958; Uzunköprü, Edirne) klasik Türk müziği sanatçısıdır. 33. Türkiye Hükûmetinde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı ünvanına 1998'de layık görülen sanatçı, seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da bilinir. Sanatçı 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütünün “iyi niyet elçisi” seçilmiştir

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Muazzez Ersoy Nereli?

Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya geldi.

Muazzez Ersoy Hayatı

Hayatı

Çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken, annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı "tezgâhtarlık" yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti.

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Kariyeri

Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosunda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendisine ait olan altı eserle denetimden geçti ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı.

Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Herşeyim Sensin yayımlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı.

Nostalji Serisi

İkinci albümü Sensizlik Bu ile satış rekorları kıran Ersoy, bu çalışmadan itibaren müzikal çalışmalarını Ali İhsan Kısaç'la yürütmeye başladı. Klasik Türk müziğinin "taçsız kraliçesi" olarak bilinen[kaynak belirtilmeli] Muazzez Ersoy, Nostalji 1 adlı albümüyle müzikseverlerin kalbinde yer etmiş nostaljik parçaları yeniden yorumlayarak bir ilke imza attı. Düzenlemelerini müzisyen Osman İşmen'in yaptığı albümde "Kalbimi Kıra Kıra", "Yemenimde Hâre Var", "Adını Anmayacağım" ve "Sevemedim Karagözlüm" gibi on altı bilinen şarkı yer aldı. Türk müziğinde ünlenmiş Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak gibi müzisyenlerin yanında Orhan Gencebay, Gülden Karaböcek ve Suat Sayın gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi. Albüm tüm ülke çapında başarı kazanarak satış rekorları kırdı.

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Nostalji 1'in kazandığı başarıyı takiben dinleyicilerinin beğenisine sunulan Nostalji 2 ve Nostalji 3 de müzikseverlerce beğenilerek önceki albümlerin başarısını tekrarladı. "Aşkın Kanunu", "Gözleri Aşka Gülen", "Oyun Bitti", "Zor Dostum Zor", "Kırılsın Ellerim" ve "Kıskanırım" gibi eserler sanatçı tarafından bu albümünde yeniden yorumlanmıştır.

Sanatçı kısa bir süre sonra Nostalji 4 ve Nostalji 5 albümlerini bir arada hayranlarına sundu. Muazzez Ersoy, albümlerde yine sevilen türkü ve şarkıları yorumladı. CD ve kaset formatında yayımlanan albümlerin yanında, bir de hediye olarak Nostalji 6 albümü verildi. Bu şekilde üç albümün bir arada satışa çıkmasıyla birlikte bir ilke daha imza atılmış oldu. Türkiye'de ilk defa bir sanatçının üç adet albümü bir paket hâlinde çıkmış oldu. "Nostalji 6" albümünde Muazzez Ersoy, Klasik Türk musikisinin yıllandıkça güzelleşen eserlerini yorumlayarak Şekip Ayhan Özışık, İsmail Dede Efendi, Veli Dede, Erol Sayan gibi müzisyenlere saygısını sunmuş oldu.

12 albümden oluşan Nostalji serisi müzikseverlerin ilgisine mazhar olarak on beş milyonun üstünde bir satış sayısına ulaştı. Özellikle 1995-2000 yılları arasında vergi rekortmeni oldu. Sanatçı birçok altın ve platin plakla ödüllendirildi. Birçok kuruluş tarafından çalışmaları ödüllendirilen Muazzez Ersoy, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisiyle dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Sanatçılığı"yla ödüllendirildi. 2005 yılında Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi ünvanını aldı. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde çeşitli yıllarda "TSM En İyi Kadın Sanatçı" kategorisinde ödüller kazandı. Nostalji albüm serisiyle büyük satışlar elde eden Muazzez Ersoy, son olarak 90'lı yıllara damga vuran pop şarkıları yeniden seslendirdi. “90’dan POP” adlı albümde Tarkan, Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Harun Kolçak, Eda ve Metin Özülkü gibi sanatçıların şarkılarını seslendiren Muazzez Ersoy, ilk klibini de söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait "Değmez" adlı şarkıya çekti.

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Sanatı

Müzikal Tarzı

Oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Nostalji serisinden önce orijinal şarkılar olan "Kal Bu Gece" ve "Anlaştık mı" adlı şarkılarıyla bilinen sanatçı, Nostalji serisinden de daha önce yorumlanmış "Kalbimi Kıra Kıra", "Severek Ayrılalım", "İntizar", "Sevemedim Karagözlüm", "Aşkın Kanunu" ve "Güz Gülleri" gibi şarkılarıyla akıllarda yer edinmiştir. Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a olan sevgisinden dolayı, sahne ve sanat hayatındaki adı olarak "Muazzez Ersoy" ismini kullanmıştır. TRT Müzik'te yayımlanan "Yıldız Akşamı" programında televizyon izleyicisiyle buluşmaktadır. TGRT'de Çarkıfelek yarışma programını sunmuştur.

Muazzez Ersoy'un Albümleri:

1991-Seven Olmaz Ki

1992-Her Şeyim Sensin

1993-Sizi Seviyorum

1994-Sensizlik Bu

1994-Seninle Olmak

1995-Nostalji

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1996-Nostalji 2

1997-Nostalji 3

1998-Nostalji 4-5-6

1999-Nostalji 7-8-9

2000-Nostalji 10-11-12

2002-Senin İçin

2004-Seni Seviyorum

2006-Nankör

2007-Kraliçeden Nostaljiler

2010-Mozaik

2013-Şarkılarla Gel

2016-90'dan Pop

Single'ları:

2022 "Aşk Versin Kararını" (Yücel Arzen ile)