Yargı organlarında görev yapan mübaşir kadrolarının "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na (GİH) alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, tüm yargı organlarında görev yapan mübaşir unvanlı kamu görevlilerinin hizmet sınıfı "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alındı.

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda bulunan mübaşir kadro unvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" kapsamına alınmasına aynı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (G) fıkrası gereğince karar verildi.

ADALET BAKANI GÜL MÜJDEYİ TWİTTER'DAN VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda görev yapan mübaşirlerin "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alındığı müjdesini sosyal medyadan duyurmuştu.

AA'nın haberine göre; Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum." ifadesini kullanarak, şunları kaydetmişti:

"Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçiş yaptı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konuda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni düzenlemenin tüm mübaşirlerimize, ailelerine ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."