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        Haberler Magazin MUBI Fest İstanbul, 'Queer' filminin yasaklanması üzerine iptal edildi

        MUBI Fest İstanbul, 'Queer' filminin yasaklanması üzerine iptal edildi

        MUBI Fest İstanbul 2024, Kadıköy Kaymakamlığı'nın festivalin açılış filmi olan 'Queer'in gösterimini yasaklaması nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:51
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        MUBI Fest İstanbul iptal edildi
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        MUBI Fest İstanbul'un, açılış filmi 'Queer'in gösteriminin Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanması üzerine tümüyle iptal edildiğini duyuruldu.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hazırlıkları aylar süren, haftalar önce duyurularına başladığımız ve günler önce biletleri tükenen MUBI Fest İstanbul 2024'ün başlamasına saatler kala, festival programında yer alan ve aynı zamanda açılış filmi olan 'Queer' gösteriminin yasaklandığını, İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı'nın tebliği ile üzülerek öğrendik.

        Kararda filmin, toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı gerekçesiyle yasaklandığı ve yasak kararının güvenlik nedeniyle uygulanacağı belirtiliyor. Bu yasak kararının, sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır.

        Bu nedenle, MUBI olarak seyircimizin bizden beklediği doğru duruşu sergilemek istiyor ve MUBI FEST İstanbul'un tamamını iptal etme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Festivale katılmayı planlayan ve bu durumdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna inandığımız tüm sanatçılara, izleyicilere ve destekçilerimize, gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ederiz. İfade özgürlüğünün ve sanatsal ifadelerin korunması adına bu konudaki duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Festival biletlerinin iadeleri konusunda bilgilendirme daha sonra paylaşılacaktır."

        Daniel Craig, Luca Guadagnino'nun romantik draması LGBTİ temalı 'Queer'de 1950'lerin Mexico City'sinde yaşayan ABD'li bir eşcinseli canlandırıyor.

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        #MUBI Fest İstanbul
        #Queer
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