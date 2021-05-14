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Mucize Doktor 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 62. son bölüm...

Fox TV'nin 2. sezonuyla da ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor, 62. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Ferman’ın her şeyi değiştiren fevri kararı damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Mucize Doktor 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 62. son bölüm...

Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 62. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 62. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Muhsin, Doruk’un kafasındaki kurşunu çıkarmaya kararlıdır. Ama operasyonu kalıcı bir hasar vermeden tamamlamak imkânsız görünmektedir.

Bu sırada bir salgın tehdidi hastanedeki bütün önlemleri maksimuma çıkarır ve Ali, Nazlı’yla yakınlaşma çabalarına hız verirken Ferman umutsuz bir vakayı üstlenir.

Doruk bütün risklerine rağmen ameliyata alınır. Ama sonunda her şeyi değiştiren Ferman’ın fevri bir kararı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 63. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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